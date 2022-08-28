В Сеть попали кадры уничтожения российскими военными замаскированных миномётов ВСУ. Видео предоставил изданию "Русская Весна" один из военных армии России.
На Николаевском направлении украинские боевики тщательно замаскировали позиции с боекомплектом и спрятали миномёт, однако их обнаружили разведчики и артиллеристы ВС РФ.
После серии достаточно точных ударов произошла детонация боеприпасов к миномёту ВСУ.
На южном направлении такие позиционные боевые действия длятся уже несколько месяцев, отмечает издание.
Ранее военный эксперт Борис Рожин предположил, что подготовленные в Британии бригады украинских военных перебросят на Николавско-Криворожское направление.
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