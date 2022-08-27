Рожин: подготовленные в Британии бригады ВСУ перебросят на Николаев

В Британии пообещали готовить по 10 тысяч украинских военных каждые 4 месяца. Всего планируется подготовить несколько бригад общей численностью до 30 тысяч человек. Куда именно могут быть переброшены эти подразделения, рассказал Telegram-каналу "Vоенкор Котенок Z" военный эксперт Борис Рожин.

Аналитик считает, что британцы смогут сформировать две легко-пехотные бригады и оснастить их западной военной техникой, в том числе орудиями, миномётами и беспилотниками различных типов.

По мнению эксперта, противник может сосредоточить эти бригады на Николаевско-Криворожском направлении в середине осени с целью попытаться осуществить наступательную операцию в направлении на Берислав.

ВСУ так и не смогли провести её в августе из-за низкой боеспособности сосредоточенных там войск, пояснил Рожин.

Однако новые бригады ВСУ не спасут при количестве убитых от 700 до 1000 солдат в сутки, заключил военный эксперт.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что российские десантники сорвали попытку контрнаступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении.