Коротченко: Япония запустила опасную для мира военную игру

Япония начала опасную военный процесс, который может угрожать России, заявил полковник запаса, член общественной комиссии при Министерстве обороны страны Игорь Коротченко.

Ранее Токио сообщил о том, что власти страны намерены увеличить количество крылатых ракет большой дальности до тысячи единиц. Как подчеркнул эксперт, подобные заявления Японии вызвали беспокойство у мировых держав.

"Безусловно, мы видим активную милитаризацию Японии все последние годы", — пояснил полковник запаса в беседе с "ПолитРоссией". — Это общая проблема. Возможны коалиционные решения, чтобы уравновесить баланс сил в регионе. Совместные учения Россия и Китай уже активно проводят. Есть необходимость в обмене разведывательной информации по Японии".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Токио об увеличении количества ракет подчеркнув, что США толкают Токио на отказ от ограничений в военной сфере.