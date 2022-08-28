Япония начала опасную военный процесс, который может угрожать России, заявил полковник запаса, член общественной комиссии при Министерстве обороны страны Игорь Коротченко.
Ранее Токио сообщил о том, что власти страны намерены увеличить количество крылатых ракет большой дальности до тысячи единиц. Как подчеркнул эксперт, подобные заявления Японии вызвали беспокойство у мировых держав.
"Безусловно, мы видим активную милитаризацию Японии все последние годы", — пояснил полковник запаса в беседе с "ПолитРоссией". — Это общая проблема. Возможны коалиционные решения, чтобы уравновесить баланс сил в регионе. Совместные учения Россия и Китай уже активно проводят. Есть необходимость в обмене разведывательной информации по Японии".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Токио об увеличении количества ракет подчеркнув, что США толкают Токио на отказ от ограничений в военной сфере.
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