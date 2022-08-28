Освобождённая Украина ждёт, когда РФ будет расстреливать диверсантов ВСУ

России необходима организация "Смерш", поскольку Киев будет продолжать теракты, а их количество должно уменьшаться.

Об этом сообщил политолог Сергей Марков.

Необходима серьёзная организация, также нужна охрана освобождённому населению, надо задействовать всю эффективность организации "Смерть шпионам", уверен аналитик. Нужно максимально жёстко выявлять ячейки и сети. А мирные граждане Запорожья и Херсонщины только поддерживают такие меры, говорит эксперт.

"Спящие ячейки пока есть, но не надо их считать такими идейными, что они ждут, как бы только взорвать. Они колеблются — участвовать, не участвовать. Если будет жёсткая политика подавления, они не будут участвовать", — отметил обозреватель.

По его словам, до этих радикалов ещё должно дойти, чтобы они из спящих ячеек "проснулись". Должен поступить сигнал, чтобы их "разбудить", а эти сигналы должны быть погашены.

"И тех, и этих надо выкорчевывать максимально жёстко", — в интервью "Украина.ру." подытожил Марков.