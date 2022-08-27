МО РФ: под Днепропетровском уничтожен склад снарядов для HIMARS

Вооружённые силы РФ высокоточным оружием смогли уничтожить крупный склад боеприпасов украинских боевиков.

Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

На этом складе, по словам генерал-лейтенанта, находились ракеты к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также 155-мм снаряды к гаубицам M777.

В военном ведомстве отмечено, что военный склад был найден и уничтожен в Днепропетровской области в районе посёлка Преображенка.