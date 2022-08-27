Вооружённые силы РФ высокоточным оружием смогли уничтожить крупный склад боеприпасов украинских боевиков.
Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
На этом складе, по словам генерал-лейтенанта, находились ракеты к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также 155-мм снаряды к гаубицам M777.
В военном ведомстве отмечено, что военный склад был найден и уничтожен в Днепропетровской области в районе посёлка Преображенка.
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