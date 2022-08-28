Российская Федерация и Украина перестанут быть интересными Вашингтону лишь в одном сценарии развития событий.
Об этом сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.
Аналитик отметил, что Соединённые Штаты будут продолжать политику уничтожения российского государства, не останавливаясь на Украине. И лишь один способ может это прекратить.
"Уничтожать надо этих ребят, как во Вьетнаме и Корее. С учётом современных реалий. Но до той поры, пока максимальное количество американских военных не будет знать, что поездка на Украину — это поездка на тот свет", — подчеркнул обозреватель в эфире программы "Соловьев LIVE".
Ранее Пентагон сообщил о расширении военной помощи киевскому режиму и назначении американского спецпредставителя, который будет командующим этой операции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы польской ЧВК ночью атаковали опорный пункт в Красном Лимане, но были отброшены и понесли потери.