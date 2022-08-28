Сатановский о способе, который отвадит США от России: "Уничтожать!"

Российская Федерация и Украина перестанут быть интересными Вашингтону лишь в одном сценарии развития событий.

Об этом сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Аналитик отметил, что Соединённые Штаты будут продолжать политику уничтожения российского государства, не останавливаясь на Украине. И лишь один способ может это прекратить.

"Уничтожать надо этих ребят, как во Вьетнаме и Корее. С учётом современных реалий. Но до той поры, пока максимальное количество американских военных не будет знать, что поездка на Украину — это поездка на тот свет", — подчеркнул обозреватель в эфире программы "Соловьев LIVE".

Ранее Пентагон сообщил о расширении военной помощи киевскому режиму и назначении американского спецпредставителя, который будет командующим этой операции.