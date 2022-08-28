NYT: МАГАТЭ поедет на Запорожскую АЭС без экспертов из США и Британии

Международное агентство по атомной энергии определило группу экспертов, которые поедут на крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. Делегацию возглавит руководитель организации, Рафаэль Гросси.

Всего в экспертную группу вошли специалисты из 14 стран мира, однако экспертов со стороны США и Великобритании в их списке нет.

"Россия и Украина снова обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС, поскольку надзорный орган ООН по атомной энергии собрал группу экспертов для посещения объекта на фоне опасений по поводу возможной ядерной аварии", — пишет The New York Times.

Сообщается, что визит эксперты планируют уже на следующей неделе.