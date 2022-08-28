Ходарёнок: остатки ПВО ВСУ перестали поражать воздушные цели

Остатки систем противовоздушной обороны ВСУ стремительно теряют возможности поражать воздушные цели. В районе Харькова, Николаева и Кривого Рога на сегодня их остаются единицы.

Об этом сообщает военный эксперт Михаил Ходарёнок.

По его словам, большую часть времени комплексы ПВО ВСУ выключены и прячутся под массетью.

"Сигнатура устаревших С-300ПТ или ПС, а также "Бук-М1" хорошо известна российским силам РЭБ, поэтому каждое включение комплексов смертельно опасно для операторов. Отразить такими системами массированное применение крылатых ракет (а также крупнокалиберной реактивной артиллерии) практически невозможно, поэтому ВСУ просто терпят обстрелы в надежде уцелеть", — в Телеграм-канале отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что при перехвате одиночных ракет реактивных систем залпового огня украинские С-300 ПС с ракетами 5В55Р/РМ покажут низкую вероятность перехвата, а дальность поражения составит не более 35 километров.

"С-300В, способный бороться с такими целями, возится с места на место и по некоторым данным, нигде не задерживается более, чем на 4 часа. С таким страхом воздушного удара об эффективном использовании говорить нельзя", — подытожил Ходарёнок.