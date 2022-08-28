Арестович озвучил "миф" о боевых действиях зимой: Выгодно России и невыгодно нам

Алексей Арестович нарисовал непростые перспективы ведения боевых действий на территории Украины в зимний период.

Военный аналитик назвал мифом убеждение о том, что Украина сильно пострадает, если спецоперация затянется на всю зиму.

"Сейчас проталкивается очередной миф, что если война будет продолжаться зимой, то это выгодно России и невыгодно нам", — написал Арестович.

Советник офиса Владимира Зеленского признал, что Украине вообще невыгодно, чтобы военные действия велись на её территории. При этом Арестович назвал "пугалками" мнение о том, что украинцы замёрзнут зимой из-за уничтоженной инфраструктуры и от того, что Запад откажется помогать Украине.

"ЕС готов к зиме, нам передают современные системы ПВО, которые прикрывают инфраструктуру", — сказал украинский блогер.

Арестович пригрозил представителям Вооружённых сил РФ тем, что они сами будут мёрзнуть "в украинских полях и посадках".

Ранее военный аналитик объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы.