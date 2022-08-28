Сатановсий об обстрелах ЗАЭС: идём к ядерной войне

Политолог Евгений Сатановский подверг критике позицию Организации Объединённых Наций касательно обстрелов Запорожской атомной станции, отметив, что такими темпами недалеко и до ядерной войны.

"Нормально всё. К ядерной войне идём потихоньку. Так, глядишь, к ней шаг за шагом и дойдём", — написал он.

Эксперт осудил поставку Западом вооружения Киеву, подчеркнув, что именно им обстреливается ЗАЭС, однако в этом обвиняют Россию.

"Западники по своей вечной привычке пытаются вину за происходящее повесить на нас, рядятся в одежды ангелов господних и на переговорах прикидываются идиотами: вдруг, да прокатит", — заключил он.

Ранее экономист и обозреватель Михаил Хазин раскрыл неудобную для НАТО тайну ЗАЭС. По его словам, в хранилище на Запорожской АЭС находится что-то такое, что никому нельзя показывать, поскольку это нанесёт серьёзнейший удар по киевскому режиму.