В Министерстве обороны России проинформировали, что украинские боевики за прошедшие сутки дважды нанесли удары по Запорожской атомной станции, в результате которых были повреждены трубопроводы.
Отмечается, что украинские силовики выпустили по территории АЭС девять снарядов, три из них легли около спецкорпуса № 2, в котором на хранении находится ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твердые радиоактивные отходы.
По информации ведомства, во время второго обстрела один из снарядов упал вблизи шестого энергоблока, а пять остальных легли напротив шестой блочной насосной станции, которая обеспечивает охлаждение реактора.
В Минобороны сообщили, что обстреливали атомную станцию из посёлка Марьевка Днепропетровской области.
"В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнём", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее политолог Евгений Сатановский подверг критике позицию Организации Объединённых Наций касательно обстрелов Запорожской атомной станции, отметив, что такими темпами недалеко и до ядерной войны.
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