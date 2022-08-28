МО РФ: ВСУ дважды обстреляли ЗАЭС — есть повреждения

В Министерстве обороны России проинформировали, что украинские боевики за прошедшие сутки дважды нанесли удары по Запорожской атомной станции, в результате которых были повреждены трубопроводы.

Отмечается, что украинские силовики выпустили по территории АЭС девять снарядов, три из них легли около спецкорпуса № 2, в котором на хранении находится ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твердые радиоактивные отходы.

По информации ведомства, во время второго обстрела один из снарядов упал вблизи шестого энергоблока, а пять остальных легли напротив шестой блочной насосной станции, которая обеспечивает охлаждение реактора.

В Минобороны сообщили, что обстреливали атомную станцию из посёлка Марьевка Днепропетровской области.

"В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнём", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее политолог Евгений Сатановский подверг критике позицию Организации Объединённых Наций касательно обстрелов Запорожской атомной станции, отметив, что такими темпами недалеко и до ядерной войны.