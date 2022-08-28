ISW: российская ДРГ напала на командный пункт ВСУ в Херсонской области

Российская диверсионно-разведывательная группа в составе 10 человек совершила нападение на командный пункт ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своём новом отчёте.

Эксперты также отмечают, что ВС РФ штурмуют позиции украинских боевиков к северу от Харькова и ведут наступательные действия к юго-западу от Изюма, к северо-востоку от Северска, к северо-востоку и югу от Артёмовска, а также к западу и юго-западу от Донецка.

Ранее в Сети появились кадры уничтожения военными РФ замаскированных миномётов ВСУ и боекомплекта к ним под Николаевом.