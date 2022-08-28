Анпилогов: ВСУ сбегут из Донбасса при наступлении холодов

Главное, что пока ещё позволяет ВСУ держать оборону в Донбассе — рельеф местности, очень неудобный для наступления.

Тут и овраги, и балки, и холмы, и городская застройка. Плюс погода, сообщил президент фонда "Основание", военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его словам, как только настанет зима, обороняться в сыром, холодном окопе, получив воспаление легких, весьма тяжело.

"В марте мы после февраля сразу попали в распутицу. На Украине зимний сезон гораздо меньше. Март на Украине — это уже полностью весенний месяц с плюсовыми температурами, когда у нас танки в черноземе вязли. Это не Подмосковье. Мы в декабре боевых действий еще не вели", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил обозреватель.

А значит, зимой после окончания распутицы, наступающие войска при воздушном и артпревосходстве получат серьёзное преимущество, подытожил Анпилогов.