МВД Австрии не подтвердило информацию об убийстве Натальи Вовк

МВД Австрии не подтвердило появившуюся в соцсетях новость об убийстве украинки Натальи Вовк, которая подозревается в покушении на убийство россиянки Дарьи Дугиной.

"Подобный случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить подлинность этой информации”, — сообщает агентство в ответ на запрос издания ТАСС.

Раньше информация об убийстве украинской военнослужащей распространилась в одном из мессенджеров и была продублирована австрийскими СМИ

Напомним, 29-летняя российская журналистка Дарья Дугина работала в СМИ и регулярно освещала события в Донбассе. Погибла талантливая россиянка в ночь на 20 августа, автомобиль девушки взорвали на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области.

Центр общественных связей ФСБ РФ через два дня сообщил, что это убийство раскрыто. Оно было подготовлено спецслужбами Украины, а исполнителем была Наталья Вовк, которая сразу скрылась в Эстонии, отметили в ведомстве.