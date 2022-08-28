МВД Австрии не подтвердило появившуюся в соцсетях новость об убийстве украинки Натальи Вовк, которая подозревается в покушении на убийство россиянки Дарьи Дугиной.
"Подобный случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить подлинность этой информации”, — сообщает агентство в ответ на запрос издания ТАСС.
Раньше информация об убийстве украинской военнослужащей распространилась в одном из мессенджеров и была продублирована австрийскими СМИ
Напомним, 29-летняя российская журналистка Дарья Дугина работала в СМИ и регулярно освещала события в Донбассе. Погибла талантливая россиянка в ночь на 20 августа, автомобиль девушки взорвали на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области.
Центр общественных связей ФСБ РФ через два дня сообщил, что это убийство раскрыто. Оно было подготовлено спецслужбами Украины, а исполнителем была Наталья Вовк, которая сразу скрылась в Эстонии, отметили в ведомстве.
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