Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 августа, провёл секретное совещание.
Для беседы он пригласил представителей сферы безопасности Украины. Тема совещания — ситуация на фронте, сообщило РИА Новости, ссылаясь на сайт украинского президента.
"Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями секторов обороны и безопасности… Участники… заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте", — сказано в релизе мероприятия.
Кроме обсуждения ситуации на фронте собеседники Зеленского обсудили потребности ВСУ и координацию с "партнёрами" Незалежной, а также было рассмотрено исполнение предварительных приказов главы государства.
На встрече присутствовали руководители ВСУ, разведчиков, МО, МВД и СБУ.
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