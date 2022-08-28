Зеленский провел секретное совещание с главами Минобороны, МВД и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 августа, провёл секретное совещание.

Для беседы он пригласил представителей сферы безопасности Украины. Тема совещания — ситуация на фронте, сообщило РИА Новости, ссылаясь на сайт украинского президента.

"Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями секторов обороны и безопасности… Участники… заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте", — сказано в релизе мероприятия.

Кроме обсуждения ситуации на фронте собеседники Зеленского обсудили потребности ВСУ и координацию с "партнёрами" Незалежной, а также было рассмотрено исполнение предварительных приказов главы государства.

На встрече присутствовали руководители ВСУ, разведчиков, МО, МВД и СБУ.