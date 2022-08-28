Ходарёнок: ВСУ продолжают стрелять по своим из-за необученных людей

Украинские военные как стреляли по своим, так и продолжают это делать с самого начала спецоперации. А причин такого поведения может быть несколько. О них рассказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

В пример эксперт привёл недавний случай с пленным бойцом ВСУ, взятым под Марьинкой. Он сначала стрелял, потом побежал к своим, а они открыли огонь на поражение.

По словам аналитика, первая и самая главная причина подобного поведения — присутствие на поле боя огромного количества необученных военному делу людей.

"Тот самый миллион штыков, про который говорил Зеленский. Бестолковые, бесполезные недобоевые недоединицы, которые стреляют по своим непонятно для чего", — заметил Ходарёнок в своём Telegram-канале.

К этому нужно ещё добавить отсутствие связи, командиров-бездарей, дефицит патронов, снарядов, еды, воды и медицины, пояснил он.

В итоге общая картина вырисовывается печальная: огромная армия мечется туда-сюда в предсмертной агонии, прикрывая вороватое руководство. Вопрос об эффективности такой армии — риторический, заключил эксперт.