Штурмовым подразделениям десантников при помощи танков десантно-штурмовых соединений удалось выбить боевиков ВСУ из села Благодатное.
Перед началом операции была проведена массированная артиллерийская и авиационная подготовка, рассказал российский военкор Александр Коц. "Обрабатывать" позиции украинских националистов помогали миномёты, крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты, добавил он.
Только затем на штурм отправились подразделения ВДВ, которые сопровождали танки из состава танковых подразделений десантно-штурмовых соединений.
"Заходили несколькими группами с разных направлений и продвигаясь от улицы к улице, уничтожая противника, засевшего в укреплённых сооружениях", — пояснил репортёр.
По его словам, боевики оказывали ожесточённое сопротивление, но слаженность штурмовых групп, смелость и отвага бойцов ВДВ, позволили взять село в кратчайшие сроки и зачистить населённый пункт от противника.
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