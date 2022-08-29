Военкор Коц: подразделения ВДВ РФ при поддержке танков освободили Благодатное

Штурмовым подразделениям десантников при помощи танков десантно-штурмовых соединений удалось выбить боевиков ВСУ из села Благодатное.

Перед началом операции была проведена массированная артиллерийская и авиационная подготовка, рассказал российский военкор Александр Коц. "Обрабатывать" позиции украинских националистов помогали миномёты, крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты, добавил он.

Только затем на штурм отправились подразделения ВДВ, которые сопровождали танки из состава танковых подразделений десантно-штурмовых соединений.

"Заходили несколькими группами с разных направлений и продвигаясь от улицы к улице, уничтожая противника, засевшего в укреплённых сооружениях", — пояснил репортёр.

По его словам, боевики оказывали ожесточённое сопротивление, но слаженность штурмовых групп, смелость и отвага бойцов ВДВ, позволили взять село в кратчайшие сроки и зачистить населённый пункт от противника.

Ранее американские военные аналитики признали, что союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР успешно наступают на трёх направлениях.