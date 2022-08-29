Норин: Херсон — самая недооценённая победа армии России в СВО

В Херсоне армии Российской Федерации удалось совершить "на ура” рывок на большое расстояние и разгромить ВСУ при входе на позиции. Также при этом русские солдаты захватили мост через Днепр и взяли под контроль крупный областной центр.

Именно поэтому Херсон стал пока самой недооцененной победой русских бойцов в специальной военной операции на Украине, сообщил военный историк Евгений Норин.

По его словам, город мог стать еще одним Мариуполем, ибо основная промзона там располагается на острове, штурмовать который было бы очень непросто.

"А как будут штурмовать Николаев, я вообще не могу себе представить”, — рассказал эксперт изданию "Украина.ру".