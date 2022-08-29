Алёхин: Россия зачистит Харьков от ВСУ, но окружения не будет

В городских боях Украины действуют штурмовые группы и отряды.

Поэтому пока рано думать, что российская армия не сможет взять Харьков из-за недостатка в живой силе, заявил родившийся в Харькове военный эксперт Геннадий Алёхин.

"Как это назвать "пехотой", если туда входят разведчики, снайперы, сапёры, и всё это поддерживается бронетехникой? Это хорошо обученное подразделение, куда могут входить десантники, спецназовцы, мотострелки или танкисты", — в интервью изданию "Украина.ру" объяснил аналитик.

Пока тяжело говорить, будет ли штурмоваться Харьков, но город однозначно будет русским, учитывая специфику боевых действий в направлении Краматорск — Славянск — Изюм — Харьков, отметил обозреватель.

Учитывая, что армия союзников выбивает самые боеспособные силы националистов и наёмников, вести боевые действия в окрестностях и самом Харькове будет намного проще, чем просто окружить и штурмовать его, подытожил Алёхин.