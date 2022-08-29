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Коротченко: Россия может ударить по военному штабу США в Киеве

Силовые структуры

Если в Киеве официально появятся представители Пентагона, назначенные планировать боевые действия ВСУ, они могут превратиться в цель для ракет ВКС РФ.

Коротченко: Россия может ударить по военному штабу США в Киеве

Несколько дней назад американские СМИ сообщили, что Белый дом готовится объявить специальную военную миссию на территории Украины. Это означает, что в Пентагоне будет создано новое военное командование, то есть США вступят в прямой конфликт с Россией, не вводя американские войска на украинскую территорию, пояснил военный эксперт Игорь Коротченко.

"Управление всей операцией, все логистические поставки оружия и разведывательной информации, планирование боевых действий, распределение и выдача целеуказания, все будет теперь в руках Пентагона", — выразил уверенность специалист эфире телеканала "Россия 1".

Если американская военная миссия в Киеве будет обнаружена, перед Минобороны РФ и Советом безопасности России встанет вопрос, атаковать подобный штаб или нет.

Возможность нанесения удара высокоточными ракетами ВСК РФ по любому зданию в украинской столице у эксперта сомнений не вызывает.

Ранее появилась информация, что Вашингтон отправит На Украину афганских лётчиков, чтобы восполнить потери украинских ВВС.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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