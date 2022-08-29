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Пушилин: ВСУ могут попытаться нанести новые удары по местам содержания пленных

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут вновь ударить по объектам, на территории которых содержатся пленные украинские солдаты. Об этом заявил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин: ВСУ могут попытаться нанести новые удары по местам содержания пленных

По его словам, киевские чиновники не хотят, чтобы боевики ВСУ давали публичные показания по своим преступлениям во время трибунала.

При этом Пушилин добавил, что пленные украинские военные уже рассказывают оперативникам о своих действиях в Донбассе. Он подчеркнул: некоторые из них начали сотрудничать со следственными органами.

"Никто не даёт гарантий, что противник не попытается опять нанести удар по местам с пленными", — отметил Пушилин в эфире канала "Россия 24".

Как пояснил глава ДНР, Вооружённые силы РФ делают всё для пресечения атак со стороны Киева. Он пояснил, что меры безопасности в местах содержания пленных усилены, в том числе средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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