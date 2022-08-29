ISW: Кремль отправляет "корпус дедов" для сокрушения Украины

Российские военные руководители перебрасывают на юг третий армейский добровольческий корпус.

Вероятнее всего, грядёт следующая фаза наступления в Донбассе.

Такие данные предоставили специалисты американского Института изучения войны (ISW).

Пока что эксперты гадают "из каких ресурсов будут укомплектованы новые объединения и соединения ВС РФ, создаваемые согласно указу об увеличении штатной численности армии".

У американских аналитиков есть предположения, что добровольческие батальоны уже введены в армию штатно. Дескать, такой корпус будет использован для усиления наступательных операций под Донецком или выдвинется на одесское направление.

При этом ISW распространяет неподтверждённую информацию о том, что добровольцы — это "деды, старые и слабые люди без офицерской подготовки".

Эксперт Юрий Неткачев в интервью "НГ" пояснил, что это лишь информационная война, так как все добровольцы проходят комиссию и имеют соответствующую военную подготовку из Афганистана и Чечни.

Офицеры там тоже имеются, а численность корпуса составляет 20 тыс. военных. Это грозная сила и не считаться с этим — самоубийство.

А политолог Валерий Ширяев призвал привлечь к спецоперации силовиков, которых в стране немало. Если бы эта мощная структура приняла участие в боевых действиях, их хватило бы на несколько дивизий.

В ответ генерал-майор в отставке Владимир Богатырёв сообщил, что сотрудникам ФСБ, Росгвардии, полиции и ФСИН необходимо обеспечивать надёжный тыл воюющим войскам. Звать их на фронт по контракту нецелесообразно.

"СВО проходит в штатном режиме совместно с войсками ДНР и ЛНР, а также рядом добровольных формирований", — считает генерал.