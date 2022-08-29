В Харьковской области каждый день идут бои и российская армия вместе с силами Донбасса приближается к Харькову всё стремительней.
Об этом сообщил военный корреспондент Денис Кулага.
Подразделения российских войск продолжают отодвигать линию фронта от ДНР в направлении Харькова и уже полностью готовы к масштабному наступлению.
Сейчас уже прорван фронт и открыт безопасный проход к Рубежному хотя ещё несколько дней назад город находился под контролем ВСУ.
А в 12-ти км от этого района идут бои за населённый пункт Байрак.
Также военкор рассказал, что ВС РФ охотятся за “бродячими” миномётами националистов. Они размещаются в автомобилях-пикапах и уходят со своих позиций после нескольких выстрелов, а всё это затрудняет их обнаружение "пишет "РГ".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.