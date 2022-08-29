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Кулага: российская армия прорвала фронт и приближается к Харькову

Силовые структуры

В Харьковской области каждый день идут бои и российская армия вместе с силами Донбасса приближается к Харькову всё стремительней.

Об этом сообщил военный корреспондент Денис Кулага.

Подразделения российских войск продолжают отодвигать линию фронта от ДНР в направлении Харькова и уже полностью готовы к масштабному наступлению.

Сейчас уже прорван фронт и открыт безопасный проход к Рубежному хотя ещё несколько дней назад город находился под контролем ВСУ.

А в 12-ти км от этого района идут бои за населённый пункт Байрак.

Также военкор рассказал, что ВС РФ охотятся за “бродячими” миномётами националистов. Они размещаются в автомобилях-пикапах и уходят со своих позиций после нескольких выстрелов, а всё это затрудняет их обнаружение "пишет "РГ".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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