Знаменитые российские тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" выжигают украинских националистов в спецоперации на Украине.
ТОС-1А, который в Донбассе называют самым мощным неядерным оружием Российской Федерации, выполняет задачу огневой поддержки объединённых войск РФ и ЛДНР в передовых порядках.
"Солнцепёк" бьет снарядами 220 мм. Дальность удара — свыше шести километров, пишет издание "Русская Весна". В зоне попадания ракеты температура достигает до трёх тысяч градусов, а ударная волна ТОС уничтожает всё вокруг.
Видео предоставлено телеканалом "Звезда".
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