Офис Зеленского рассказал о "партизанах" в Крыму

Повреждение автомобилей с символикой специальной операции, отказ в обслуживании военнослужащих и мелкие диверсии, например, в виде попыток налить "жовто-блакитной" краски на фасады зданий — всё это признаки "партизанской войны" в Крыму.

Об этом сообщила фейковый представитель Офиса президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Правда она также была вынуждена признать, что местные силовики работают хорошо, выявляя и задерживая "партизан".

"Мы мониторим оккупационные суды в Крыму, и это очень уникальные люди, которые распространяют листовки, бьют машины с Z или V, этой символикой, не обслуживают на СТО оккупационные войска, их машины. После этого эти СТО закрывают, но всё равно эти люди продолжают противостоять. И это уникально сейчас для Крыма, который восемь лет живет в условиях оккупации и тотального контроля ФСБ", — в эфире телеканала "Эспрессо" заявила Ташева.