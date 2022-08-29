Кадыров: "бандеровские грызуны" становятся удобрением

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись, на которой чеченские бойцы зачищают северское направление от украинских националистов.

На видео наложена песня "Я на солнышке лежу" из мультфильма "Как львёнок и черепаха пели песню".

Кадыров сообщил, что бойцы спецназа "Ахмат" вместе с союзными войсками "обрушивают на головы фашистов свинцовый дождь" и зачищают территорию от "бандеровских грызунов", которые "портят землю своими норами" в преддверие осени, когда "поля нужно сеять". Чеченский руководитель добавил, что бойцы Вооружённых сил Украины "сами не работают и другим не дают", однако теперь они "стали удобрением".

Ранее глава Чечни ответил украинской Службе безопасности на обвинения в терроризме: он попросил СБУ назначить время и место, где можно было бы разобраться, кто преступник, а кто нет.