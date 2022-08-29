Кривонос: США не верят Киеву и берут под полный контроль поставки оружия

Вашингтон не доверяет Минобороны Украины и берёт под полный контроль доставку вооружения Киеву.

Об этом сообщил экс-замсекретаря Совета безопасности Украины Сергей Кривонос.

По его мнению, об этом свидетельствует факт, что снабжение киевского режима в Белом доме назвали спецоперацией, а ответственным за неё назначили американского генерала.

"Это не просто назначение какого-то там генерала или какого-то вообще руководителя, это показывает, что они создают штаб, который непосредственно будет полностью контролировать и предоставление материально-технической помощи, и обучение наших военных при помощи американских военных и других, из других стран. Это показывает, что американцы стали обращать на это внимание более системно и наращивают возможности", — в эфире телеканала "Эспрессо" сказал сбушник.

Он отметил, что теперь сильно сократится время по поступлению помощи США от границы к ВСУ, потому что Вашингтон возьмёт это на контроль.

"Не будут больше давать это на откуп нашему Минобороны, которое очень часто допускает большие ошибки", — подытожил Кривонос.