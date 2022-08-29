И реактивные системы залпового огня HIMARS, и гаубицы M-777 у ВСУ обладают высокой точностью наведения благодаря работе спутниковой группировки и дронов.
Об этом сообщил глава Союза добровольцев Донбасса, депутат ГД РФ Александр Бородай.
"Во-первых, M-777 очень дальнобойные, они бьют на расстояние до 60 километров. Чтобы было понятно, у нас самая мощная артиллерия — это 203-мм гаубица "Малка". Она бьет на 47 километров. В советское время был "Пион", потом модернизировали и сделали "Малку"", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал аналитик.
Поэтому ВСУ могут наносить удары с того расстояния, где они недоступны для "контрбатарейщиков". С приходом данных артсистем у объединённой армии подросли потери, отметил собеседник.
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