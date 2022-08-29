Рогов: украинские военные пробили крышу корпуса ЗАЭС с топливом для реакторов

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские солдаты пробили крышу специального корпуса № 1 АЭС.

"В этом месте хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС", — подчеркнул чиновник.

По его словам, ВСУ обстреляли объект из гаубицы М777 США. Техника находилась на территории Никополя, добавили в администрации. Также выяснилось, что радиационный фон соответствует норме.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал "надавить на Киев" для прекращения атак на Запорожскую АЭС.