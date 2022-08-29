Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские солдаты пробили крышу специального корпуса № 1 АЭС.
"В этом месте хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС", — подчеркнул чиновник.
По его словам, ВСУ обстреляли объект из гаубицы М777 США. Техника находилась на территории Никополя, добавили в администрации. Также выяснилось, что радиационный фон соответствует норме.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал "надавить на Киев" для прекращения атак на Запорожскую АЭС.
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