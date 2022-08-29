Не секрет, что третий русский корпус из добровольцев, разговоры о необходимости создания которого велись ещё с 2015 года, сформирован. Пока группировка стоит на территории России, однако использовать её, скорее всего, будут где-то на юге. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.
Аналитик предположил в интервью Украине.ру, что третий корпус может быть переброшен на Запорожское или Николаевское направления. Возможно, также его использование для наступления на Угледар, считает он.
Однако и противник уже готовит ответ на создание третьего корпуса, заявил эксперт.
Он напомнил, что в Британии уже тренируются тысячи украинских военных. И к октябрю-ноябрю они смогут обучить пару бригад, которые собираются бросить на усиление или для контрнаступательных действий.
По словам собеседника издания, это лишний раз подтверждает, что Россия воюет на Украине с НАТО.
И не надо строить иллюзий, что этот вопрос можно решить наскоком, заключил Рожин.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.