Рожин: у НАТО уже готов ответ на создание третьего русского корпуса на Украине

Не секрет, что третий русский корпус из добровольцев, разговоры о необходимости создания которого велись ещё с 2015 года, сформирован. Пока группировка стоит на территории России, однако использовать её, скорее всего, будут где-то на юге. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Аналитик предположил в интервью Украине.ру, что третий корпус может быть переброшен на Запорожское или Николаевское направления. Возможно, также его использование для наступления на Угледар, считает он.

Однако и противник уже готовит ответ на создание третьего корпуса, заявил эксперт.

Он напомнил, что в Британии уже тренируются тысячи украинских военных. И к октябрю-ноябрю они смогут обучить пару бригад, которые собираются бросить на усиление или для контрнаступательных действий.

По словам собеседника издания, это лишний раз подтверждает, что Россия воюет на Украине с НАТО.

И не надо строить иллюзий, что этот вопрос можно решить наскоком, заключил Рожин.