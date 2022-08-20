Оружие, поставляемое Западом на Украину, проходит испытание в реальных боевых условиях. И некоторые его виды оказались "ценными и интересными”, а другие — не столь эффективными. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин.
Эксперт считает, что американские ПТРК "Джавеллин" и шведско-британские гранатомёты NLAW оказались "вполне ординарными” вооружениями. Они влияют на ход боевых действий не качеством, а своим количеством.
Также не оправдали возлагаемых на них ожиданий и турецкие беспилотники "Байрактар”, хотя некоторую пользу ВСУ они все же приносят, заметил аналитик в интервью "Украине.ру".
По его словам, "серьёзной штукой", которая приносит оперативно-тактический успех, оказались американские реактивные системы залпового огня "Хаймарс".
Большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов, имеющихся на вооружении ВСУ, также существенно ограничивает применение российской авиации, добавил собеседник издания.
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