Норин: американские "Хаймарсы" для ВСУ оказались "серьёзной штукой"

Оружие, поставляемое Западом на Украину, проходит испытание в реальных боевых условиях. И некоторые его виды оказались "ценными и интересными”, а другие — не столь эффективными. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин.

Эксперт считает, что американские ПТРК "Джавеллин" и шведско-британские гранатомёты NLAW оказались "вполне ординарными” вооружениями. Они влияют на ход боевых действий не качеством, а своим количеством.

Также не оправдали возлагаемых на них ожиданий и турецкие беспилотники "Байрактар”, хотя некоторую пользу ВСУ они все же приносят, заметил аналитик в интервью "Украине.ру".

По его словам, "серьёзной штукой", которая приносит оперативно-тактический успех, оказались американские реактивные системы залпового огня "Хаймарс".

Большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов, имеющихся на вооружении ВСУ, также существенно ограничивает применение российской авиации, добавил собеседник издания.