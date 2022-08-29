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Анпилогов: после поражение в Донбассе ВСУ будут стараться держать Павлодар

Силовые структуры

После того, как союзные силы выбьют ВСУ из Донбасса, украинские военные будут изо всех сил стараться удержать Красноармейск, Павлодар, Лозовую и Межевую. Если эти районы будут взяты под контроль российскими военными, ВСУшникам уже нечего будет терять, считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

Зато в этом случае продвижению союзных войск уже ничего не будет мешать, убеждён эксперт.

"После того, как будет разбита группировка ВСУ в Донбассе и донецком кряже, наступление ВС РФ будет идти спокойно и прогнозируемо", — сказал Анпилогов в беседе с изданием "Украина.ру".

На стороне военных РФ, ДНР и ЛНР — очевидное преимущество в тактической авиации, разведке и артиллерии, добавил эксперт.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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