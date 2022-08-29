Малькевич заявил о масштабных потерях ВСУ в Херсоне

Украинские войска пытаются осуществить наступление на отдельных направлениях. В это время ВС РФ заманивают боевиков ВСУ в огневые мешки и контратакуют. Об этом заявил член Общественной палаты Александр Малькевич, который сейчас находится в Херсоне.

"В районах населённых пунктов Высокополье и Давыдов Брод, близ Белозёрки и Зелёного Гая отмечаются большие потери и бегство противника. Российские войска перемалывают противника при огневой поддержке артиллерии и авиации", — сообщил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Командование украинской армии обозлилось на неудавшиеся манёвры и начинает без разбору наносить удары по населённым пунктам области, заявил Малькевич. Высказывания руководства киевского режима о начале наземного наступления на Херсонском направлении являются фейком, подчеркнул он.

"Данные фейки сделаны для внутренней аудитории Украины и оперативно разоблачаются опытными пользователями", — отметил Малькевич.