В ближайшее время есть вероятность наземной операции российской армии в Николаевской области.
Об этом заявил полковник запаса Александр Жилин.
29 августа появилась информация об обстреле Ингульского моста в городе Николаеве. В этот момент по мосту проезжали троллейбус и машины.
"Из этого можно сделать вывод, что скоро будет наземная операция. Но многое зависит от того, как будут развиваться события в Херсонской области”, — в интервью изданию Lenta. ru сообщил обозреватель.
Ранее сообщалось, что в Николаевскую и Херсонскую области могут быть направлены боевики ВСУ, прошедшие подготовку в Польше, Германии и Британии.
По словам военного эксперта Борса Рожина, киевская власть сможет сформировать до двух бригад пехоты, которые будут оснащены вооружением НАТО.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.