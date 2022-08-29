Жилин спрогнозировал скорую наземную операцию ВС РФ в Николаевской области

В ближайшее время есть вероятность наземной операции российской армии в Николаевской области.

Об этом заявил полковник запаса Александр Жилин.

29 августа появилась информация об обстреле Ингульского моста в городе Николаеве. В этот момент по мосту проезжали троллейбус и машины.

"Из этого можно сделать вывод, что скоро будет наземная операция. Но многое зависит от того, как будут развиваться события в Херсонской области”, — в интервью изданию Lenta. ru сообщил обозреватель.

Ранее сообщалось, что в Николаевскую и Херсонскую области могут быть направлены боевики ВСУ, прошедшие подготовку в Польше, Германии и Британии.

По словам военного эксперта Борса Рожина, киевская власть сможет сформировать до двух бригад пехоты, которые будут оснащены вооружением НАТО.