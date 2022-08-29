Арестович опроверг начало масштабного контрнаступления ВСУ на юге Украины

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович опроверг заявления о том, что украинские войска начали на юге масштабное контрнаступление и боевые действия за Херсон. По его словам, ВСУ перешли всего лишь в "маленькое симпатичное наступление". Он посоветовал понаблюдать, как боевые действия на Украине будут развиваться дальше.

"Две-три недели… Может быть три-четыре недели, может быть одна. Могу сказать одно: события начались, как мне кажется. Они будут с каждым днем всё более весёлыми, содержательными и интересными", — поразмышлял Арестович в беседе с Марком Фейгиным*.

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