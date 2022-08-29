Владимир Зеленский в своём вечернем обращении рассказал о планах ВСУ по отношению к Вооружённым силам РФ.
Президент Украины воздержался от того, чтобы раскрывать конкретные задачи, которые стоят перед украинской армией. Он объяснил, что осведомлённые люди тоже будут держать в секрете стратегию ВСУ, так как действия на фронтах не предполагают раскрытия планов противнику.
"Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их до границы. До нашей границы, линия которой не изменялась. Оккупанты её хорошо знают", — сказал украинский лидер.
Ранее военный аналитик Алексей Арестович призвал не ждать от ВСУ молниеносных побед, так как контрнаступление, по его словам, будет идти "по науке".
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.