Зеленский пригрозил России: "Будем гнать до границы"

Владимир Зеленский в своём вечернем обращении рассказал о планах ВСУ по отношению к Вооружённым силам РФ.

Президент Украины воздержался от того, чтобы раскрывать конкретные задачи, которые стоят перед украинской армией. Он объяснил, что осведомлённые люди тоже будут держать в секрете стратегию ВСУ, так как действия на фронтах не предполагают раскрытия планов противнику.

"Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их до границы. До нашей границы, линия которой не изменялась. Оккупанты её хорошо знают", — сказал украинский лидер.

Ранее военный аналитик Алексей Арестович призвал не ждать от ВСУ молниеносных побед, так как контрнаступление, по его словам, будет идти "по науке".