Стремоусов: на Херсонщине ненавидят Зеленского

В Херсонской области мирные жители ненавидят президента Украины Владимира Зеленского и действующий киевский режим, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Люди ненавидят Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума ", - пояснил Стремоусов РИА Новости.

Он подчеркнул, что Киев своими обстрелами только укрепляет решение людей о том, что Херсонщина должна стать субъектом России.