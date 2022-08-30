В Херсонской области мирные жители ненавидят президента Украины Владимира Зеленского и действующий киевский режим, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Люди ненавидят Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума ", - пояснил Стремоусов РИА Новости.
Он подчеркнул, что Киев своими обстрелами только укрепляет решение людей о том, что Херсонщина должна стать субъектом России.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.