ВС РФ имеет все средства по борьбе с системой противовоздушной обороны Iris-T.
Эти комплексы ПВО немецко-американского производства на днях были обещаны Киеву главой Минобороны ФРГ Анналеной Бербок, сообщает директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, Iris-T оснащён доработанными ракетами "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения. ВСУ будут использовать эту систему для борьбы с ВКС РФ, но основной её задачей будет борьба с крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр".
"Придётся бороться с этим, разрабатывать различные тактические приемы. Это не новшество. Мы с этим справимся, учитывая, что на Украине ПВО выведено из строя уже давно", — отметил обозреватель изданию "Украина.ру".
Он уверен, что у российских Вооружённых сил найдутся противорадиолокационные ракеты для борьбы с такими западными комплексами ПВО.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.