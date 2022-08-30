Кнутов о западном комплексе ПВО Iris-T: перехитрим и уничтожим

ВС РФ имеет все средства по борьбе с системой противовоздушной обороны Iris-T.

Эти комплексы ПВО немецко-американского производства на днях были обещаны Киеву главой Минобороны ФРГ Анналеной Бербок, сообщает директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, Iris-T оснащён доработанными ракетами "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения. ВСУ будут использовать эту систему для борьбы с ВКС РФ, но основной её задачей будет борьба с крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр".

"Придётся бороться с этим, разрабатывать различные тактические приемы. Это не новшество. Мы с этим справимся, учитывая, что на Украине ПВО выведено из строя уже давно", — отметил обозреватель изданию "Украина.ру".

Он уверен, что у российских Вооружённых сил найдутся противорадиолокационные ракеты для борьбы с такими западными комплексами ПВО.