Норин: эксперты, говорившие о взятии Киева за 96 часов — "негодяи и придурки”

СВО поставила всех аналитиков в странное положение.

Об этом сообщил военный эксперт Евгений Норин.

По его словам, многие эксперты до 24 февраля предполагали, что кампания на Украине будет жестокой, а оттого и быстрой.

"В новейшей российской истории у нас ничего такого не было ни по числу задействованных людей, ни по длине линии боевого соприкосновения, ни по числу вовлечённости в конфликт людей, которые не являются солдатами. В зоне спецоперации сейчас находятся миллионы людей. И мы сейчас сталкиваемся с чем-то, чего в Европе давно не было. Даже Балканы... По числу жертв мы их пока не догнали, но боюсь, что имеем все шансы перегнать”, — в интервью изданию "Украина.ру" подчеркнул обозреватель.

Он также назвал "негодяями и придурками” тех специалистов, кто утверждал, что Россия возьмёт Киев за 96 часов. По сути можно было взять и за меньшее время, но для этого пришлось бы стереть с лица земли всю Украину вместе с мирным населением, подытожил эксперт.