Украинскими войсками было выпущено 10 ракет из залповой системы "Град" по мирному посёлку Гольмовский, сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации.
По его словам, реактивные боеприпасы прилетели из села Клещеевка, контролируемого украинскими властями.
Ранее сообщалось, что ещё три населённых пункта Донецкой Народной Республики утром 30 августа боевики ВСУ обстреляли из артиллерийских систем большого калибра.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.