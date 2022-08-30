Стремоусов: система ПВО отразила ракетный удар украинской армии по Херсону

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что из-за обстрелов со стороны армии Украины сработала система противовоздушной обороны. Она отразила нападение на областной центр, добавил чиновник.

"Была попытка ракетной атаки", — подчеркнул Стремоусов, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее он сообщил об уничтожении украинских диверсантов, которые действовали на территории Херсона. Как подчеркнул политик, члены администрации контролируют ситуацию в городе.