Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что из-за обстрелов со стороны армии Украины сработала система противовоздушной обороны. Она отразила нападение на областной центр, добавил чиновник.
"Была попытка ракетной атаки", — подчеркнул Стремоусов, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее он сообщил об уничтожении украинских диверсантов, которые действовали на территории Херсона. Как подчеркнул политик, члены администрации контролируют ситуацию в городе.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.