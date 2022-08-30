Генштаб ВСУ: армия России штурмует и наступает

Вооружённые силы РФ продолжают штурмовать и наступать по всей линии фронта.

Об этом сообщила свежая сводка Генерального штаба украинской армии.

Отмечается, что на харьковском направлении русские вели наступление у посёлка Уды. А на славянском направлении армия РФ ведёт штурмовые действия к посёлку Шнурки.

"На артёмовском направлении ВС РФ ведут наступление в направлениях Зайцево, Шумов и Кодемы. На авдеевском направлении российские подразделения наступали в направлениях Марьинки и Новомихайловки", — сообщает командование ВСУ.

Также есть информация, что ВСУ продолжают бить по Запорожской атомной станции, чтобы не дать МАГАТЭ въехать на ЗАЭС и увидеть свидетельства обстрелов киевским режимом.