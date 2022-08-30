Сапоньков о провале "контрнаступления" ВСУ под Херсоном: "Медийный эффект"

Ранее украинские войска начали якобы наступательные действия на Херсонском направлении. Военный корреспондент Роман Сапоньков заявил, что командование ВСУ беспокоится о медийном эффекте, а не о реальной обстановке на поле боя.

"На каждом из трёх участков было введено до 20 танков и до двух батальонов пехоты. Основной удар наносился со стороны Великой Александровки и Давыдова Брода. Там ВСУ удалось навести понтонные переправы, через которые были переброшены большие силы пехоты и бронетехника", — отметил военкор.

Также украинские войска наносили отвлекающие удары со стороны Посад-Покровского и Киселёвки. Однако российские войска отбили наступление противника. Командование ВС РФ перебросило подразделения Воздушно-десантных войск со своей артиллерией и развернуло дополнительные артиллерийские части. В результате, группировка ВСУ прошла несколько километров и больше не смогла продвинуться.

"Вместе с тем у российской армии там достаточно сил, поэтому продвижение противника маловероятно. На один снаряд ВСУ мы отвечаем двумя, тремя или пятью, при таком разрыве в артиллерийской мощи противник не сможет далеко продвинуться", — заявил Сапоньков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

По мнению военкора, основной целью киевского режима является поднять флаг над относительно крупным населённым пунктом.