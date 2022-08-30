Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина приступила к разработке маршрута эвакуации жителей Крыма.
Помощник президента Украины отметил, что жизни граждан находятся в приоритете.
"Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть остров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытия", — обратился к жителям Крыма Михаил Подоляк.
Ранее Владимир Зеленский пообещал крымчанам, что Украина вернётся на полуостров. Президент Украины уверен, что население Крыма очень этого ждёт.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.