Подоляк обратился к крымчанам: "Просим держаться подальше от военных объектов"

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина приступила к разработке маршрута эвакуации жителей Крыма.

Помощник президента Украины отметил, что жизни граждан находятся в приоритете.

"Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть остров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытия", — обратился к жителям Крыма Михаил Подоляк.

Ранее Владимир Зеленский пообещал крымчанам, что Украина вернётся на полуостров. Президент Украины уверен, что население Крыма очень этого ждёт.