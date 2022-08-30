Генштаб ВСУ в связи с "контрнаступлением" опять ужесточил требования к СМИ

Генштаб Вооружённых сил Украины в связи с нашумевшим "контрнаступлением" опять ужесточил требования к информационной политике.

На своём официальном портале ГШ ВСУ выпустил рекомендации для средств массовой информации по освещению военных операций и боевых действий.

Ведомство предписывает избегать спекуляций и воздерживаться от оценок действий украинской армии.

Также сообщается, что лишь военное руководство ВСУ обладает всей полнотой информации о ситуации на "передке" фронта, а значит, только военные чиновники могут предоставлять данную информацию.

Еще один пункт предусматривает неприемлимость альтернативных объяснений боевой ситуации на передовой. Также недопустимы собственные домыслы и прогнозы.

Последний пункт разрешает только ВСУ сообщать о боевых действиях, ходе этих действий, а также последствиях и итогах.