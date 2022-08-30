Генштаб Вооружённых сил Украины в связи с нашумевшим "контрнаступлением" опять ужесточил требования к информационной политике.
На своём официальном портале ГШ ВСУ выпустил рекомендации для средств массовой информации по освещению военных операций и боевых действий.
Ведомство предписывает избегать спекуляций и воздерживаться от оценок действий украинской армии.
Также сообщается, что лишь военное руководство ВСУ обладает всей полнотой информации о ситуации на "передке" фронта, а значит, только военные чиновники могут предоставлять данную информацию.
Еще один пункт предусматривает неприемлимость альтернативных объяснений боевой ситуации на передовой. Также недопустимы собственные домыслы и прогнозы.
Последний пункт разрешает только ВСУ сообщать о боевых действиях, ходе этих действий, а также последствиях и итогах.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.