Провал ВСУ под Херсоном: в Одессе колонны скорых с толпами раненых военных

Катастрофический провал ВСУ в их "контрнаступлении" под Херсоном продолжают вскрывать сами украинцы.

Издание "Русская Весна" предлагает кадры из Одессы, где огромные вереницы автомобилей "скорой помощи" с сиренами проносятся по улицам города.

"Нужны доноры крови всех групп", — пишут местные СМИ и Тelegram-каналы.

Напомним, 29 августа стало известно, что в больницы Николаева привезли большое количество раненых националистов Вооружённых сил Украины.

Наступление украинской армии на южном направлении окончилось полным провалом и жуткими потерями.

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