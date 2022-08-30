Катастрофический провал ВСУ в их "контрнаступлении" под Херсоном продолжают вскрывать сами украинцы.
Издание "Русская Весна" предлагает кадры из Одессы, где огромные вереницы автомобилей "скорой помощи" с сиренами проносятся по улицам города.
"Нужны доноры крови всех групп", — пишут местные СМИ и Тelegram-каналы.
Напомним, 29 августа стало известно, что в больницы Николаева привезли большое количество раненых националистов Вооружённых сил Украины.
Наступление украинской армии на южном направлении окончилось полным провалом и жуткими потерями.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.