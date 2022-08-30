Зеленский обратился к ВС РФ: "Два выхода — убежать или сдаться в плен"

Владимир Зеленский пообещал уничтожать любое военное присутствие России на Украине.

В своём вечернем обращении президент Украины объяснил, что Украина намерена изгнать Вооружённые силы РФ с территории страны. Он предупредил, что жителям Крыма следует держаться подальше от военных объектов.

"От Крыма до Харькова у российской армии нет и не будет ни одной безопасной базы, ни одного тихого места. Наши защитники будут уничтожать все склады, штабы и технику, где бы они не размещались. Под Севастополем — значит, под Севастополем, под Луганском — значит, под Луганском", — заявил украинский лидер.

Зеленский сказал, что ВСУ будут освобождать украинскую землю.

"У оккупантов есть только два выхода — убежать или сдаться в плен. Других вариантов мы им не оставляем", — заверил глава Незалежной.

Зеленский повторил слова, сказанные ранее его помощником Михаилом Подоляком. Он призвал крымчан избегать находиться вблизи российских военных баз и аэродромов.