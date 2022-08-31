Военкор Руденко: с парада в Киеве армия РФ может дойти до Берлина

Европа без всякой меры поставляет оружие на Украину. Но у неё самой его не так много, а США снова настаивают, чтобы выделять его больше и больше.

Поэтому после окончания спецоперации вооружения в Европе может вообще не остаться. Такое мнение высказал военный журналист Андрей Руденко.

"Вот ощущение у меня неподдельное, что с такими безмерными поставками на Украину из Европы оружия, после нашей Победы мы можем прямо с парада в Киеве маршем до Берлина дойти", — написал военкор в своём Telegram-канале.

По его словам, у Киева ещё месяца три назад закончилось оружие советского образца. Оно практически всё было уничтожено российскими военными.

Сейчас же ВСУ держатся на поставках из США и Европы. Однако вести огонь безнаказанно у них не получается, ответным огнём ежедневно уничтожаются большое количество личного состава, и, соответственно, оружия из которого они ведут огонь, пояснил репортёр.

Он считает, что после спецоперации оружия в Европе не останется. Вопрос только в том, что закончится раньше: украинцы или оружие

"Но, по моему мнению, скорее всё будет пропорционально, закончится и то, и другое", — заключил Руденко.