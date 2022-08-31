В США начали признавать, что "хвалёное августовское наступление" украинской армии на российских военных не состоялось, заявил историк, учёный Дмитрий Саймс. Он подчеркнул, что Вашингтон начинает понемногу пересматривать свои взгляды на спецоперацию в Незалежной.
При этом Штаты не признают, что Киев проигрывает и не призывают прекратить конфликт.
"Не говорят, что она терпит поражение, не говорят, что Зеленскому пора сдаваться, но признаётся весьма широко, в том числе в так называемых мейнстримных медиа, что хвалёное августовское наступление, скажем так, не имело места со стороны Украины, а начинает быть всё более заметным со стороны России", — цитирует Саймса sm.news.
Вашингтон молчит о провалах ВСУ из-за того, что не может позволить Киеву проиграть, пояснил политолог. В данном конфликте речь идёт не про Украину, а про установление нового миропорядка.
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