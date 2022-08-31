Депутат Шеремет: спецоперации на Украине нужно придать новый статус

Украина стала "рассадником международного терроризма" и поэтому спецоперации в Незалежной нужно сменить статус, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По словам парламентария, СВО больше подойдёт статус контртеррористической операции.

"Считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменён. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция", — пояснил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что обстрелы киевского режима по своим же мирным гражданам, разрушение инфраструктуры, удары по Запорожской АЭС иначе как терроризмом не назовёшь.